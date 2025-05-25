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Місячний календар на кожен день: рекомендації та застереження на 26 травня
Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й фактор, який серйозно впливає на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 26 травня?
Місяць розповідає
Найважчий день місячного календаря, який користується в астрологів поганою славою — вони називають його «сатанинським». Зростає ймовірність сварок і конфліктів — від незначних до великих і серйозних, які буде складно — а в деяких випадках неможливо — врегулювати.
Місяць рекомендує
Зірки наполегливо рекомендують пробачити тим, хто нас чимось образив: таким чином ми знімемо з душі тягар та очистимо простір навколо себе, що дасть нам змогу легше дихати — як у прямому, так і в переносному значенні. До речі, це не означає, що з людьми, яким ми, умовно кажучи, відпустили гріхи, можна продовжувати спілкуватися, наче нічого й не було — щодо них потрібно зробити правильні висновки.
Місяць застерігає
Важливо зважувати кожне своє слово, інакше будь-який необережний вислів на адресу когось з оточення може зробити його ворогом на тривалий час, а в особливо складних випадках — на все життя. Не можна втрачати контроль над собою, навіть якщо здасться, що стримати емоції від образи чи обурення практично неможливо — насправді кожен з нас має достатньо внутрішніх ресурсів для того, щоб утриматися від необачного — а отже, помилкового — кроку.
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