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Місячний календар на кожен день: рекомендації та застереження на 27 травня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й фактор, який серйозно впливає на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 27 травня?
Місяць розповідає
Нинішній календарний день включає закінчення 30-ї і початок 1-ї місячної доби, тобто є переходом з одного місячного циклу до іншого. Як і належить під час закінчення одного життєвого етапу і початку іншого, час сприяє завершенню розпочатих раніше процесів і складанню планів — як професійних, так і особистих — на майбутнє.
Місяць рекомендує
Нинішній день дозволить підбити підсумки попереднього місячного циклу і скласти плани на майбутній: ці процеси тісно взаємопов’язані, оскільки не зробивши висновків — як позитивних, так і негативних — зі своєї діяльності, неможливо зрозуміти, що і як треба робити далі. До того ж у цей час не лише можна, а й потрібно фантазувати, причому стосується це навіть людей, які вважають себе реалістами і не вірять у таку, як їм здається, «маячню». Нинішній день — єдиний у місячному циклі, коли мрії можуть стати реальністю, головне — візуалізувати їх за всіма правилами.
Місяць застерігає
Від активних і рішучих дій сьогодні треба відмовитися. По-перше, про сприятливі для будь-яких починань умови не йдеться, а отже, вони приречені на провал, а, по-друге, на їх втілення в життя не вистачить сил, тож не варто братися за вирішення нездійсненних завдань.
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