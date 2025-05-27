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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
132
Час на прочитання
2 хв

Місячний календар на кожен день: рекомендації та застереження на 28 травня

Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й фактор, який серйозно впливає на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 28 травня?

Місяць розповідає

«Стартовий» день місячного календаря, коли від складання планів на далеку і близьку перспективу можна переходити до дій, головне — не поспішати та зважувати кожен свій крок. Працездатність зросте у другій половині дня, на яку потрібно запланувати важливі справи.

Місяць рекомендує

Один із кращих днів для початку нових справ, які з великою ймовірністю виявляться успішними, особливо якщо не поспішати з роботою над ними. Також можна — і потрібно — готуватися до ухвалення важливих рішень, паралельно накопичуючи сили для їх втілення в життя. Можна переходити на нове місце роботи, а також купувати та продавати нерухомість.

Місяць застерігає

Не найкращий день для спілкування — надто висока ймовірність сварок і конфліктів з незначних приводів, а іноді й зовсім без них, тому з людьми, з якими ми не можемо дозволити собі розірвати стосунки, краще — звісно, тимчасово — не розмовляти взагалі. Не принесуть нічого хорошого й контакти з начальством, тож краще такі переговори відкласти.

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