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Місячний календар на кожен день: рекомендації та застереження на 29 травня
Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й фактор, який серйозно впливає на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 29 травня?
Місяць розповідає
Нинішній день проходить під знаком негативної енергетики, яка робить когось із нас дратівливими та агресивними, а інших — чутливими та вразливими. Як перші, так і другі можуть постраждати від різного роду психологічної нестабільності, головною ознакою якої стане манія переслідування. Особливо яскраво вираженою в негативному плані буде перша половина дня, в пообідній час атмосфера почне розряджатися, а життя — налагоджуватися.
Місяць рекомендує
Необхідно від самого ранку мобілізуватися та бути готовими до будь-яких несподіванок, які може «організувати» нам сьогоднішній день, і вміти постояти за себе та відстояти свої інтереси. Цього дня можна ухвалювати важливі рішення, а також продавати й купувати.
Місяць застерігає
Не можна лінуватися і сидіти, склавши руки — енергія дня настільки сильна, що може буквально розірвати людину зсередини. Звісно, йдеться винятково про переносне значення, але моральний дискомфорт, який можна отримати в такому разі, теж достатньо неприємна річ, тому краще його уникнути. Важливо також відмовитися від поганих думок, які негативно впливають на наше сьогодення і майбутнє. Не можна з’ясовувати стосунки з коханою людиною та офіційно одружуватися — шлюб виявиться нещасливим.
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