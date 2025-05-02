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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
35
Час на прочитання
2 хв

Місячний календар на кожен день: рекомендації та застереження на 3 травня

Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, який серйозно впливає на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так. а чи не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя та вектор нашої діяльності, тому дуже важливо прислухатися до її порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 3 травня?

Місяць розповідає

Нинішній день перекладає наші мрії та плани з ментального рівня на фізичний, а простіше кажучи, матеріалізує їх, роблячи реальністю. Все, що буде загадано сьогодні, обов’язково здійсниться. Та й будь-які слова, вимовлені — як спеціально, так і ненароком, — набудуть сили бумеранга і практично блискавично повернуться до того, від кого виходили.

Місяць радить

Можливістю зробити казку буваллю, яка з’являється у кожного з нас у такий день, необхідно скористатися — це чудовий спосіб покращити своє життя, практично не докладаючи для цього особливих зусиль. Головне — знайти час для візуалізації своїх бажань, а також афірмацій, які їх підтримають та доповнять.

Місяць застерігає

Щоб не набути на рівному місці купу проблем, дуже важливо мріяти і висловлюватися дуже обережно, враховуючи найменшу деталь — як відомо, диявол криється саме в дрібницях. Але найголовніше — не бажати нікому зла, оскільки те, що ми спрямуємо проти інших, легко може стати нашими власними життєвими обставинами, а це навряд чи потішить нас.

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