Місячний календар на кожен день: рекомендації та застереження на 31 травня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя та вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 31 травня?

Місяць розповідає

Нинішня місячна доба перевіряє людину на вірність її переконанням. За допомогою безлічі спокус зірки можуть створюватися умови, за яких, як здаватиметься, немає іншого шляху, як зрадити те, у що віриш, а зрештою, і самого себе. Насправді це не так, і тим, хто виявить слабкість і поступиться під тиском обставин, згодом доведеться пошкодувати про свою лгкодухість.

Місяць радить

Будь-які неприємні ситуації нинішнього дня, що стосуються як нас самих, так і близьких нам людей, потрібно сприймати як даність. Сенс подій, що відбуваються, стане зрозумілим пізніше, водночас він буде далеко не таким однозначним, як може здатися на перший погляд.

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Місяць застерігає

Небажано ставати до нових справ, навіть якщо вони стосуються побутової сфери, краще закінчити ті, які були розпочаті раніше, але з якоїсь причини не доведені до ладу. Також, щоб уникнути серйозної помилки, необхідно відмовитися від важливих рішень, перенісши їх на інший час. Не можна переїжджати на нове місце проживання та вирушати в подорожі — вони виявляться невдалими.

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