Місячний календар на кожен день: рекомендації та застереження на 4 червня

Місяць / © Credits

Реклама

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 4 червня?

Місяць розповідає

Один з найнебезпечніших днів місячного календаря, протягом якого зло, що існує як на особистісному, так і на глобальному — всесвітньому — рівні, виходить на поверхню і впливає як на наш моральний стан, так і на життя загалом. Висока ймовірність конфліктів з людьми навколо — передусім близькими та коханими, що ускладнить стосунки з ними і, як наслідок, затьмарить атмосферу в сім’ї та вдома. Також необхідно максимально уважно та обережно поставитися до спілкування з колегами — в разі виникнення напруженості може постраждати професійна діяльність.

Місяць рекомендує

Незважаючи на розпал робочого тижня, необхідно знайти час для занять своїм хобі: як, власне, робота, так і її результат покращать настрій, який сьогодні далеко не найліпший. Ще один ефективний метод поглянути на світ під оптимістичним кутом зору — позитивне мислення, яке, як і раніше, успішно працює.

Реклама

Місяць застерігає

Не можна довіряти малознайомим — і особливо незнайомим — людям, які можуть виявитися шахраями, що мають на меті позбавити нас грошей та інших матеріальних цінностей. Небажано також спілкуватися з людьми, які перебувають у поганому настрої: вони можуть — за собою — «потягнути» вас на «емоційне дно».

Читайте також: