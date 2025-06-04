Місячний календар на кожен день: рекомендації та застереження на 5 червня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя та вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 5 червня?

Місяць розповідає

День ідеально підходить для будь-яких починань, особливо професійного та фінансового характеру: проєкт, над яким ми почнемо працювати, принесе професійне зростання, фінансовий успіх та схвалення керівництва.

Місяць радить

Можна відкривати власну справу, розпочинати ремонт — чим би ми не займалися, успіх у цій діяльності буде забезпечений

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Місяць застерігає

Категорично не можна ледарювати — навіть тим, хто перебуває у відпустці чи не працює з якоїсь іншої причини, необхідно знайти собі необтяжливе заняття: бездіяльність — категоричне табу. На випади недоброзичливців в жодному разі не можна відповідати таким же чином — результатом такого «спілкування» може стати серйозний конфлікт, тож краще таку людину проігнорувати, залишивши її віч-на-віч зі своєю злістю. Небажано також заганяти вглиб конфлікт із близькою людиною — якщо одразу ж не розставити всі крапки над «і», можна вже ніколи з нього не вибратися.

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