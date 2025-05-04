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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
2
Час на прочитання
2 хв

Місячний календар на кожен день: рекомендації та застереження на 5 травня

Місяць — не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й фактор, який серйозно впливає на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 5 травня?

Місяць розповідає

Один з найскладніших днів місячного календаря, просочений негативною енергією. Найсильнішою вона буде вранці, у другій половині дня напруженість спаде, але остаточно не зникне. Особливо вразливими й беззахисними перед космічними енергіями виявляться недовірливі та вразливі люди, чутливі до тонких вібрацій навколишнього світу.

Місяць радить

Необхідно звертати увагу на знаки, які сьогодні надсилатимуть вищі сили: вони міститимуть підказку щодо того, як вчинити у спірній професійній — або життєвій — ситуації. Пристрасті, які можуть вирувати в душі, необхідно вгамувати, придумавши для себе захопливе заняття.

Місяць застерігає

Необхідно відмовитися від занять спортом — замість отримання енергії можна отримати небажану травму, тож краще провести день у спокої. Ухвалюючи рішення, не можна вагатися — як би не складалися обставини, діяти необхідно рішуче.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2
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