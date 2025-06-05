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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
120
Час на прочитання
2 хв

Місячний календар на кожен день: рекомендації та застереження на 6 червня

Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й фактор, який серйозно впливає на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 6 червня?

Місяць розповідає

День є енергетичним піком усього місяця, коли на нас може зійти просвітлення та усвідомлення нашого життєвого призначення. Однак він може стати не лише сприятливим для серйозних звершень, а й небезпечним для тих, хто не зможе опанувати потужний енергетичний поток — у такому разі він керуватиме людиною, а не навпаки.

Місяць рекомендує

День, коли можна досягти будь-якої мети, та лише в тому разі, якщо спрямувати її на вирішення одного — найважливішого — завдання, не розпорошуючись на безліч дрібних і незначних. До того ж, працюючи, необхідно зосередитися не на результаті, а на процесі своєї діяльності, тоді й сам результат виявиться максимально разючим. Можна — і треба — налагоджувати добрі стосунки з коханими людьми, з якими ми перебуваємо у сварці, для цього достатньо освідчитися їм.

Місяць застерігає

Незважаючи на бажання осягнути неосяжне, до якого підштовхуватиме надлишок космічної енергії, не варто брати на себе підвищені зобов’язання: перевантаження — як фізичне, так і моральне — до добра не доведе. Від торговельних і грошових операцій, які мають вагоме фінансове підґрунтя, краще відмовитися: З керівництвом — як безпосереднім, так і вищим — сьогодні краще не контактувати.

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