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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
41
Час на прочитання
2 хв

Місячний календар на кожен день: рекомендації та застереження на 6 травня

Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, який серйозно впливає на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя та вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 6 травня?

Місяць розповідає

День, коли не можна виправдовувати свої дії — особливо, низькі й неблагородні — величчю своїх цілей, оскільки вона їх повністю нівелює. До того ж жодні зусилля не дадуть нам змоги отримати бажане, якщо воно не призначене нам долею, тож будь-які зусилля, спрямовані на досягнення важливих цілей, які здаються нам важливими, виявляться марною тратою сил і часу.

Місяць радить

Час сприятливий для спілкування з друзями та близькими родичами — якщо вдень на зустріч часу не знайдеться, потрібно перенести її на вечір, але відмовлятися в жодному разі не можна. Розмови з тими, хто близький нам до душі, принесуть не лише приємні емоції, що зараз дуже важливо, а й корисну інформацію — її вдасться використати вже завтра чи післязавтра.

Місяць застерігає

У жодному разі не можна йти на поводі у тих, хто свідомо занижує нашу самооцінку, і, тим більше, робити це самостійно. «Падіння» у власних очах негативно позначиться на професійних та життєвих успіхах, тобто призведе до їхньої повної відсутності.

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