Місячний календар на кожен день: рекомендації та застереження на 7 червня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя та вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 7 червня?

Місяць розповідає

День милосердя, коли співпереживати можна — і потрібно — всім без винятку — роблячи добро іншим людям, ми тим самим робимо його і самим собі — будь-яка благодійність незабаром повернеться до того, від кого походить. Найголовніше почуття сьогоднішнього дня — подяка, яку треба відчувати до всіх — починаючи від перехожого, який підказав дорогу, і закінчуючи найвищими силами, які визначають нашу долю.

Місяць радить

Можна — і треба — показати своє добре ставлення тим, хто нам дорогий, показавши їм, що ми здатні на щирі та безкорисливі почуття. Якщо комусь із близьких знадобиться допомога чи підтримка — потрібно, не замислюючись, надати її. А ось, як кажуть, відкривати душу сьогодні зірки рекомендують лише тим, кого ми добре знаємо і кому довіряємо на всі сто відсотків, інакше наша таємниця може стати загальним надбанням, а це дуже неприємно.

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Місяць застерігає

Погані вчинки, здійснені цього дня, не залишаться безкарними, так що важливо утриматися від них будь-що-будь. Не можна також реагувати на чужу злість, хоч би якого вигляду вона набула — в жодному разі не можна дозволяти втягнути себе в конфлікт, який стане тривалим і складним. У жодному разі не рекомендується шкодувати себе: таке — деструктивне — почуття може значно погіршити якість життя.

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