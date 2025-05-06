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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
73
Час на прочитання
2 хв

Місячний календар на кожен день: рекомендації та застереження на 7 травня

Місяць — не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, але й фактор, який серйозно впливає на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 7 травня?

Місяць розповідає

Час цілеспрямованої, плідної і — що дуже важливо — масштабної діяльності: братися треба лише за справді грандіозні справи, «дрібниці» можна відкласти не деякий час. Вирішення будь-яких — навіть тих, які здаються нерозв’язними — питань і проблем приречені на успіх, тож не варто втрачати важливий і вдалий шанс дати їм раду.

Місяць рекомендує

Чималі моральні й фізичні сили, які Місяць і зірки дають нам цього дня, необхідно витрачати економно, не хапаючись одразу за кілька справ, а обираючи один — пріоритетний — напрямок, тоді вдасться «закрити» всі робочі питання, заплановані на цей час.

Місяць застерігає

Не варто кидати робочий проєкт лише тому, що здасться, ніби він серйозно зупинився. Насправді це не так — навпаки, залишилося зробити останній ривок, після якого можна буде поставити в роботі фінальну крапку. Та якщо все покинути зараз, доведеться починати наново, а це, м’яко кажучи, небажано.

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