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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
27
Час на прочитання
2 хв

Місячний календар на кожен день: рекомендації та застереження на 8 травня

Місяць — не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й фактор, який серйозно впливає на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 8 травня?

Місяць розповідає

Тихий і спокійний день, протягом якого не буде різких подій та емоційних сплесків, які інакше могли б зіпсувати не лише настрій, а й загальний перебіг життя. Зірки також наполегливо рекомендують займатися благодійністю — вдасться допомогти тим, хто справді цього потребує, а зроблене добро обов’язково повернеться сторицею.

Місяць рекомендує

Сьогодні зірки влаштовують нам своєрідний іспит, перевіряючи бажання кожного діяти в обраному раніше напрямку. Таким чином вони з’ясовують, наскільки серйозні наші наміри та з якою завзятістю і цілеспрямованістю ми готові працювати над власними планами. Якщо бачать, що ми дійсно хочемо чогось досягти, допомагають — і навпаки.

Місяць застерігає

Не варто вступати в суперечку з людиною, яка стоїть вище — або нижче — на інтелектуальній, культурній та освітній сходинці. Розмовляючи об’єктивно різними мовами, складно в чомусь переконати співрозмовника, а ось зіпсувати з ним стосунки можна цілком.

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