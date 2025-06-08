ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
89
Час на прочитання
2 хв

Місячний календар на кожен день: рекомендації та застереження на 9 червня

Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й фактор, який серйозно впливає на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 9 червня?

Місяць розповідає

День, коли удача супроводжуватиме кожного з нас — гріх не скористатися таким збігом обставин. Потужний потік космічної енергії, що дуже доречно для понеділка, зробить людей не лише неймовірно працездатними, а ще й креативними: ідеї, які спадуть на думку в цей час, дозволять вирішити будь-яке — навіть найскладніше — професійне завдання.

Місяць рекомендує

У будь-якій справі — як професійної, так і господарської якості — важливо зробити перший крок, а далі все складеться само собою, без особливих зусиль з нашого боку. По допомогу й підтримку, якщо вони нам знадобляться, необхідно звертатися до друзів: вони не ставитимуть зайвих запитань і не тягнутимуть час, а одразу зроблять усе, про що їх попросять.

Місяць застерігає

Не можна йти на поводі в оманливого відчуття всесильності, яке може відвідати нас цього дня — воно зіграє з нами злий жарт: подумавши, що нам до снаги будь-яка справа, ми необачно замахнемося на проєкт, з яким — на свій превеликий жаль — не впораємося.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
89
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie