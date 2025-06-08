Місячний календар на кожен день: рекомендації та застереження на 9 червня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 9 червня?

Місяць розповідає

День, коли удача супроводжуватиме кожного з нас — гріх не скористатися таким збігом обставин. Потужний потік космічної енергії, що дуже доречно для понеділка, зробить людей не лише неймовірно працездатними, а ще й креативними: ідеї, які спадуть на думку в цей час, дозволять вирішити будь-яке — навіть найскладніше — професійне завдання.

Місяць рекомендує

У будь-якій справі — як професійної, так і господарської якості — важливо зробити перший крок, а далі все складеться само собою, без особливих зусиль з нашого боку. По допомогу й підтримку, якщо вони нам знадобляться, необхідно звертатися до друзів: вони не ставитимуть зайвих запитань і не тягнутимуть час, а одразу зроблять усе, про що їх попросять.

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Місяць застерігає

Не можна йти на поводі в оманливого відчуття всесильності, яке може відвідати нас цього дня — воно зіграє з нами злий жарт: подумавши, що нам до снаги будь-яка справа, ми необачно замахнемося на проєкт, з яким — на свій превеликий жаль — не впораємося.