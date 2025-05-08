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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
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121
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2 хв

Місячний календар на кожен день: рекомендації та застереження на 9 травня

Місяць — не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й фактор, який серйозно впливає на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 9 травня?

Місяць розповідає

День, коли в життя кожного з нас у тому чи іншому вигляді вдирається минуле. Мета цього процесу — зробивши висновки з помилок минулого, якісно покращити не лише своє сьогодення, а й майбутнє. Відчуття дежа-вю, яке може переслідувати нас протягом дня, виконує те саме завдання: «занурити» нас в атмосферу подій, які колись сталися — так будет легше зорієнтуватися в нинішніх реаліях.

Місяць рекомендує

Обстоюючи свою правоту, не варто говорити опонентові те, про що згодом доведеться пошкодувати: необхідно залишити собі можливість — і шлях — для примирення.

Місяць застерігає

Обставини нинішнього дня можуть підштовхувати нас до з’ясування стосунків із близькими й коханими людьми, що може призвести як до поглиблення вже наявних конфліктів, так і до появи нових. Не варто також довго вдаватися до спогадів: вони тягнутимуть назад і не дадуть рухатися вперед.

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