Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 23 червня?

Місяць розповідає

День потужної позитивної енергетики, яка забезпечує людину підвищеною працездатністю і трудовим ентузіазмом. У професійному плані можна не лише активно діяти, працюючи на досягнення мети, а й складати плани на майбутнє, продумуючи кожну деталь — виконувати їх буде легше і приємніше. День також сприятливий для зустрічей і спілкування з родичами, особливо тими, кого ми давно не бачили.

Місяць рекомендує

Дуже важливо слухати свій внутрішній голос та звертати увагу на його поради й застереження: на відміну від розуму, він сьогодні матиме рацію у всіх без винятку питаннях. Найкращий спосіб зберігати душевну рівновагу — знаходити позитивне у всьому, з чим ми стикатимемося в цей час — позитивне мислення ще ніхто не скасовував.

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Місяць застерігає

Не можна давати волю емоціям — під їхнім впливом ми можемо зробити — або наговорити — зайвого, про що згодом пошкодуємо.