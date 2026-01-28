Місяць нових можливостей і змін: чотири знаки зодіаку, яким пощастить у лютому 2026 року

Кому пощастить у лютому 2026 року / © Credits

Рухливі (мутабельні) знаки проходять лютий м’якше, легше і з великою кількістю можливостей. Для них місяць стає часом зростання, натхнення, вдалих збігів і сприятливих обставин, розповідає астрологиня й авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Близнята, Діви, Стрільці та Риби перебувають осторонь головних точок напруженості, тому можуть використовувати лютий для просування уперед, зміцнення позицій і реалізації планів. Поки інші знаки проходять через напружені енергетичні хвилі, ці чотири знаки можуть рухатися вперед упевнено і спокійно.

Повня 2 лютого і сонячне затемнення 17 лютого створюють напружене тло місяця: емоції посилюються, події прискорюються, а звичні процеси можуть іти нестандартним шляхом.

Повня робить людей більш імпульсивними, а затемнення приносить несподівані розвороти. Тому випробовувати долю, ризикувати або ухвалювати різкі рішення в дні навколо затемнення не варто — краще спостерігати, ніж втручатися.

БЛИЗНЯТА

Близнята почуваються впевнено і легко, але повня у Леві може посилити емоційні реакції у спілкуванні. Важливо не вступати в суперечки і не брати близько до серця чужі слова. І тоді лютий принесе легкість, нові ідеї та вдалі можливості.

Енергії місяця стимулюють спілкування, навчання, творчі процеси та розширення контактів. Близнята відчувають, що світ відкривається назустріч, а потрібні люди з’являються вчасно.

Затемнення і напружені аспекти не зачіпають їх безпосередньо, тому Близнята можуть сміливо експериментувати, пробувати нове, запускати проєкти і змінювати стратегію. Це місяць, коли удача приходить через комунікації, гнучкість та інтелектуальну активність.

Затемнення у Водолії приносить нові ідеї, можливості навчання, розширення горизонтів. Але в дні навколо затемнення Близнятам краще не ризикувати, не змінювати різко плани і не здійснювати імпульсивних поїздок.

Загалом лютий відкриває для них нові перспективи, якщо вони збережуть поміркованість і гнучкість.

ДІВА

Діви проходять лютий спокійно і продуктивно, але повня у Леві може розкрити втому або внутрішню напруженість, яка давно накопичувалася. Важливо не брати на себе зайвого і не намагатися контролювати все навколо.

Складні енергії місяця проходять повз, не створюючи зайвого тиску. Це дозволяє Дівам зосередитися на роботі, здоров’ї, плануванні та практичних завданнях — і домогтися в них чудових результатів.

Період сприятливий для навчання, поліпшення навичок, фінансових рішень і наведення ладу в житті. Діви можуть спокійно рухатися вперед, не стикаючись із різкими поворотами, яких зазнають представники фіксованого хреста. Їхні раціональність і уважність стають джерелом успіху.

Затемнення у Водолії зачіпає побутові та робочі процеси, але радше у формі незначних корекцій, ніж серйозних потрясінь. Дівам важливо не ризикувати здоров’ям, не перевантажувати себе завданнями і не вдаватися до різких кроків у період затемнення.

Якщо дотримуватися поміркованості, лютий стане місяцем зростання і зміцнення позицій.

СТРІЛЕЦЬ

Стрільці проходять лютий із відчуттям руху вперед, але повня у Леві може викликати емоційне піднесення, яке легко переростає в імпульсивність. Важливо не переоцінювати свої сили і не кидатися в авантюри.

Представникам цього знака лютий може принести натхнення, рух і відчуття майбутніх можливостей. Вони відчувають приплив енергії та бажання діяти. Складні астрологічні процеси оминають їх, даючи змогу зосередитися на особистих цілях, подорожах, навчанні та розширенні горизонтів.

Стрільці можуть розраховувати на підтримку оточення, вдалі збіги і сприятливі обставини. Це час, коли важливо використовувати можливості, які з’являються самі собою, і не боятися робити крок уперед.

Затемнення у Водолії активує сферу спілкування, поїздок та інформації. Можливі несподівані новини або зміни планів, але вони не становлять загрози — скоріше дають нові напрями. Однак у дні затемнення Стрільцям краще уникати ризику, далеких поїздок і необдуманих рішень.

Якщо зберігати здоровий глузд, лютий стане для них місяцем удачі та розширення можливостей.

РИБИ

Для Риб лютий загалом сприятливий, але повня і затемнення можуть тимчасово посилити емоційну чутливість. Риби можуть гостріше реагувати на новини, слова оточення або внутрішні переживання.

Сонце, Венера та інші планети поступово переходять у їхній знак, створюючи відчуття підтримки, натхнення і внутрішнього підйому. Риби відчувають, що події складаються на їхню користь, а інтуїція стає особливо точною.

Поки інші знаки проходять через турбулентність затемнень, Риби отримують можливість спокійно будувати плани, зміцнювати стосунки, розвивати творчі проєкти і залучати потрібних людей. Це час, коли Всесвіт немов підштовхує їх до правильних рішень.

Затемнення у Водолії активує приховані процеси підсвідомості, тому важливо не перевантажувати себе і не робити кроків, що йдуть урозріз з інтуїцією. Рибам краще уникати ризику, не ухвалювати рішення під тиском і не піддаватися чужим емоціям.

В іншому місяць підтримує їх: нові можливості приходять м’яко, а події розгортаються на їхню користь.