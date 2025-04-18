Зростальний Місяць 28 квітня - 11 травня 2025 року: що на нас чекає в цей час

Зростальний Місяць 28 квітня - 11 травня 2025 року / © Associated Press

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За ці дні Місяць пройде через знаки Тельця, Близнят, Рака, Лева, Діви, Терезів та Скорпіона, заряджаючи нас різними настроями та енергіями на шляху до глибокої, що трансформувальної повні у Скорпіоні 12 травня. Ці дві сили — Землі та Води — задають тон усьому місячному циклу: ми вкорінюємося, набираємо сили і готуємось до внутрішнього переродження, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Місяць загалом завжди сприймався як містичне світило, що управляє емоціями, водою та жіночою енергією. Символізує вічний цикл народження, зростання, кульмінації та завершення, що відображає ритми життя.

Цей місячний шлях — від тілесного до духовного, від зовнішнього до глибинного. Найближчі два тижні можна використовувати для духовного та особистісного зростання, закладання намірів та просування до нових здобутків.

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Фаза зростального Місяця — це час розвитку, накопичення сил і просування вперед. В міфології вона асоціювалася з молодими богинями, енергією зростання і новим життям. Цикл зростального Місяця, що почався з молодика в Тельці, дає можливість розвиватися, зміцнювати цілі і рухати до потужного завершення в Скорпіоні. Це час усвідомлених рішень, внутрішнього зростання та реалізації своїх планів. Використовуйте цей період, щоб зміцнити наміри і рухатися до нових вершин!

Стадії зростального Місяця — сім місячних кроків через знаки від Тельця до Скорпіона:

ТЕЛЕЦЬ (28 квітня): архетип Земної Матері, родючої Деметри. Тут Місяць укорінює, дає опору. Це момент, коли насіння впало у ґрунт.

Після молодика починається заземлення. Чудовий час для зміцнення основ, фінансових рішень та гармонії у стосунках.

Починаємо зі стійкості. Саме час сіяти — у буквальному та символічному сенсі. Все, що стосується тіла, комфорту, фінансів, стосунків та простих земних радостей, можна зміцнювати, посилювати, планувати. Місяць у Тельці дає міцну основу.

БЛИЗНЯТА (29 - 30 квітня): Меркурій — Вісник Богів, Місяць — його супутник у народних казках. Це час поривів, ідей, натхнення — наче перший паросток пробиває землю.

Комунікація стає активнішою, думки прискорюються. Підходящий час для переговорів, навчання та нових знайомств.

Інформація, спілкування, ідеї. Ідеальний момент для запуску проєктів, переговорів, навчання, просування у соцмережах. Все, що вимагає гнучкості розуму та легкості в словах, буде просуватися особливо жваво.

РАК (1 - 3 травня): Велика Мати, захист, дім. Тут розкривається архетип Гестії — хранительки вогнища. Час піклування про себе і про найближчих.

Чутлива та емоційна фаза. Важливо приділити увагу сімейним питанням, внутрішньому комфорту та інтуїтивному розумінню своїх бажань.

Місяць у своїй оселі — тут ми відчуваємо це особливо гостро. Це дні піклування, душевного тепла, емоційної близькості. Підходять для роботи з родом, створення затишку, внутрішньої терапії та контакту з інтуїцією. Поринай у почуття і слухай, що говорить серце.

ЛЕВ (4 - 5 травня): архетип Цариці, що творить із кохання. Тут Місяць найближчий до внутрішнього Сонця, оживляє самовираження, щирість, дитяче диво.

Натхнення, творчість, яскравість самовираження. Гарний момент для публічних виступів, романтики та впевненості у собі.

Настає час сяяти! Діяти, проявлятися, творити. Цими днями активується внутрішня сцена, де ти — головний герой.

ДІВА (6 - 8 травня): Місяць-цілитель, архетип Гігієї. Вона знає, що зростання потребує дисципліни. Тут ми очищуємо та шліфуємо форму, повертаємо собі зрозумілість.

Концентрація на деталях, організація, здоров’я. Підходить для стратегічного планування, аналізу та очищення простору.

Організуємо, очищаємо, наводимо лад — і у справах, і в тілі, і в думках. Підходять будь-які практики щодо оздоровлення, аналізу, саморозвитку. Особливо сприятливі дні робочих процесів, рутини, наведення ясності.

ТЕРЕЗИ (9 - 10 травня): Місяць в обіймах Афродіти — той, що шукає красу, баланс, мистецтво у взаєминах.

Фаза гармонії, стосунків та дипломатії. Гарний час для зміцнення зв’язків, естетичного сприйняття та пошуку балансу.

Терези нагадують: важлива не лише ефективність, а й краса, гармонія, стосунки. Це добрий час для спілкування, врегулювання конфліктів, естетичних справ, творчості у парі. Взаємність, дипломатія та тонкість — ключі цих днів.

СКОРПІОН (11 - 12 травня): архетип Персефони. Тут Місяць наближається до кульмінації. Це момент, коли все приховане виходить на світ. Підготовка до повні, до посвяти, до алхімії душі.

Енергія глибини, трансформації та потужних емоційних переживань перед повним місяцем. Можливе посилення інтуїції та бажання докопатися до суті подій.

Місяць наближається до повні — все починає загострюватися, розкриватися. Це час посиленої внутрішньої трансформації, визволення, глибокої чесності із собою. Добре завершувати, очищати, відпускати. Енергії стають особливо сильними та інтенсивними.

Місяць завжди був загадковим небесним тілом, що надихало міфи, легенди та езотеричні уявлення. Його фази уособлювали цикли життя, зміни, розвиток та духовну еволюцію.

Фаза зростального Місяця, що починається після молодика в Тельці 27 квітня, символізує зростання, оновлення та розвиток. У різних культурах ця стадія Місяця асоціювалася з початком шляху, накопиченням енергії та пробудженням внутрішньої сили.

Зростальний Місяць пов’язаний з богинею Артемідою, покровителькою природи, жінок та ініціації. Як молода богиня-мисливиця вона символізує незалежність, силу та прагнення до нової мети. У Єгипетській традиції — це богиня Хатор, пов’язана з Місяцем, уособлювала родючість і творчу енергію, що перегукується з фазою зростання. Кельтські міфи асоціюють фазу зростального Місяця з юною Богинею-Войовицею, символом прагнення до нових починань і активного розвитку.