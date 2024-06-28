Зростальний Місяць 7-20 липня 2024 року: що на нас чекає в цей час

Зростальний Місяць допомагає нам правильно оцінити пропорційність наших планів нашим можливостям. Пробуджує прояв чутливості у всіх сферах, сприяє розвитку психічної сили.

Молодик у знаку зодіаку Рак визначає енергетичне тло на весь період зростального Місяця, тому найближчі два тижні сприятливі для укладання шлюбних союзів, створення сім'ї, купівлі нерухомості, переїздів на нове місце проживання, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

7 липня – зростальний Місяць у Леві з 06:58

3-й місячний день починається о 05:51

Неділя – день Сонця

Період місяця без курсу від 06:47 до 06:58

Місячні аспекти з планетами: з'єднання Місяць-Меркурій

Творче піднесення, активність, рішучість виявлятимуть багато людей. Конкуренти ускладнюють життя одне одному, питання вирішуються дуже емоційно, тому ефективність професійної діяльності дещо знижується. Тільки найстриманіші, здатні контролювати свої вчинки, можуть отримати користь із того, що відбувається.

8 липня – зростальний Місяць у Леві

4-й місячний день починається о 07:07

Понеділок – день Місяця

Місячні аспекти з планетами: секстиль Місяць-Юпітер

Сприятливий день для вирішення питань за кордоном. Нові можливості, успіх і гарний настрій, позитив і оптимізм супроводжують усіх активних і цілеспрямованих особистостей. А ось ледачі та безініціативні люди можуть впасти в депресію чи піддатися спокусам, заїдаючи та запиваючи свої розчарування.

9 липня – зростальний Місяць у Леві, у Діві – з 16:50

5-й місячний день починається о 08:22

Вівторок – день Марса

Період місяця без курсу від 09:03 до 16:47

Місячні аспекти з планетами: квадрат Місяць-Марс, квадрат Місяць-Уран

Напружений день, можуть виникати серйозні конфлікти з діловими партнерами через гроші та різне розуміння кінцевого результату. Краще звести до мінімуму спілкування з колегами, інтелектуальну діяльність на більш вдалий час. Для активного відпочинку та фізичної роботи по дому або на дачі день ідеально підходить.

10 липня – зростальний Місяць у Діві

6-й місячний день починається о 09:35

Середа – день Меркурія

Місячні аспекти з планетами: квадрат Місяць-Юпітер

Цього дня посилюються марнотратність, уразливість, знервованість. На емоції та вчинки людини впливають випадкові обставини, неприємні несподіванки. Підвищена самооцінка та очікування до вечора можуть обернутися нервовим зривом. Важливо правильно розподілити навантаження і не брати на себе більше, ніж реально виконати.

11 липня – зростальний Місяць у Діві

7-й місячний день починається о 10:44

Ділова та інтелектуальна активність, можна розпочинати важливі справи.

Четвер – день Юпітера

Місячні аспекти з планетами: секстиль Місяць-Сонце, тригон Місяць-Марс, опозиція Місяць-Сатурн, тригон Місяць-Уран

Енергетично потужний день, коли досягається емоційна та психологічна стабільність. Сприятливий для будь-яких справ, зміцнення здоров'я та імунітету. Посилюється доброзичливість, інтуїція, уміння налагодити добрі стосунки, творчий потенціал. Збільшується кількість можливостей та пропозицій у професійній сфері, варіантів подальшого розвитку.

12 липня – зростальний Місяць у Терезах з 05:06

8-й місячний день починається об 11:53

П'ятниця – день Венери

Період місяця без курсу від 04:54 до 05:06

Місячні аспекти з планетами: секстиль Місяць-Венера

Сприятливо спілкуватися, вести переговори, влаштовувати зустрічі, зокрема романтичного характеру. Планетарні енергії покращать настрій, оптимізм та можливості для фізичного та психологічного розвантаження. Але також посилюється бажання йти на поводі у своїх слабкостей. Важко худнути, хочеться "заїсти" стрес, або просто балувати себе.

13 липня – зростальний Місяць у Терезах

9-й місячний день починається о 13:01

Субота – день Сатурна

Місячні аспекти з планетами: секстиль Місяць-Меркурій, тригон Місяць-Юпітер

Прекрасний день для початку подорожей, угод купівлі-продажу, взаємодії з іноземцями та вирішення питань, пов'язаних із отриманням документів за кордоном. У цей час посилюється спокій, гарний настрій. Сприятливий день для налагодження стосунків із людьми, пошуку заступництва чи допомоги, фінансової підтримки.

14 липня зростальний Місяць у Терезах, у Скорпіоні – від 17:52

10-й місячний день починається о 14:11

Неділя – день Сонця

Період місяця без курсу від 01:48 до 17:52

Місячні аспекти з планетами: квадрат Місяць-Сонце

Обережніше із емоціями. Конфлікт свідомості та підсвідомості можуть відчувати багато людей. Так само за напружених аспектів світил збільшується енергія, тому його потенціал можна використовувати для саморозвитку в будь-якій сфері, єдина труднощі – це подолання інерції. Можна займатися творчою та інтелектуальною роботою.

15 липня – зростальний Місяць у Скорпіоні

11-й місячний день починається о 15:24

Понеділок – день Місяця

Місячні аспекти з планетами: квадрат Місяць-Венера

Може бути бажання потурати собі та своїм задоволенням, з'являється переконання, що «і так все зроблять, а я поки полежу». Пророблення відбувається через боротьбу з лінощами та розслабленістю, які посилюються цього дня.

16 липня – зростальний Місяць у Скорпіоні

12-й місячний день починається о 16:39

Вівторок – день Марса

Місячні аспекти з планетами: тригон Місяць-Сонце, квадрат Місяць-Меркурій, опозиція Місяць-Марс, тригон Місяць-Сатурн, опозиція Місяць-Уран

День дуже сильний, його потенціал необхідно використати максимально. Сприятливий для навчання, поїздок, угод купівлі-продажу. Цього дня добре йдуть справи, пов'язані із зростанням авторитету, благодійністю, справедливістю, наданням підтримки. Якщо є сімейні проблеми, розбіжності з романтичним партнером, то саме сьогодні варто цим зайнятися та їх усунути. Дійте нестандартно – і все вдасться!

17 липня зростальний Місяць у Стрільці з 04:24

13-й місячний день починається о 17:56

Середа – день Меркурія

Період місяця без курсу від 04:10 до 04:24

Місячні аспекти з планетами: тригон Місяць-Венера

Життєрадісність та активність відчувається весь день. Добре укладати договори та подавати заяви. Сприятливий день для романтичних взаємин, серйозних розмов із партнером про подальші перспективи. Але також може бути шкода від надлишку, лінощів, потурання собі, необхідності в похвалі або заохоченні.

18 липня – зростальний Місяць у Стрільці

14-й місячний день починається о 19:10

Четвер – день Юпітера

Місячні аспекти з планетами: тригон Місяць-Меркурій, опозиція Місяць-Юпітер, квадрат Місяць-Сатурн

Складаються обставини, за яких стає зрозумілим, що сприятливі можливості та успішне завершення робіт відкладається на певний період. Виявляються помилки у своїх припущеннях, але попри це, все можна вчасно виправити і зрештою отримати бажаний результат і змінити своє життя на краще.

19 липня – зростальний Місяць у Козорозі з 11:13

15-й місячний день починається о 20:13

П'ятниця – день Венери

Період місяця без курсу від 10:58 до 11:13

Місячні аспекти з планетами: квадрат Місяць-Нептун

У першій половині дня велика можливість зіткнутися з шахраями, опинитися в неприємній ситуації, отримати «удар у спину» від людини з близького оточення. Але друга половина дня сприятлива для планування та початку важливих справ. Турбота про власне благо приносить добрий результат.

20 липня – зростальний Місяць у Козорозі

16-й місячний день починається о 21:02

Субота – день Сатурна

Місячні аспекти з планетами: секстиль Місяць-Сатурн

Зміцнюються емоційна та психологічна стабільність, посилюється опірність шкідливим впливам, з'являється терпіння, працьовитість та завзятість. Зосередженість на одній справі, концентрація на якомусь одному інтересі чи занятті дозволяє наблизитися до мети впритул. День перед місяцем у Раку 21 липня о 13:16 за київським часом.

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