Зростальний місяць від 1 до 13 березня 2025 року: що нас чекає в цей час

Від 1 до 13 березня місяць росте – це час, коли межі реальності розмиваються, а почуття стають особливо гострими. Ми ніби пливемо темними водами підсвідомості, вдивляючись у відображення минулого і майбутнього. Цей період несе містику, таємні знаки і передчуття, закликаючи нас до усвідомлення глибинних істин.

Енергія молодика в Рибах 28 лютого все ще резонує у повітрі, пропонуючи нам очиститися від старого, завершити незакриті розділи та підготуватися до нового циклу, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Період зростального місяця, що почався за молодика у Рибах схожий на низку емоційних хвиль, кожна з яких несе свої завдання. Балансуйте між активністю та паузами, довіртеся процесу, і березень відкриє для вас важливі двері.

Перші два тижні березня – це міст між минулим та майбутнім. Не поспішайте, слухайте знаки, завершуйте старі справи. Незабаром енергія зміниться і в повітрі запахне новими можливостями. Але перш ніж зробити крок уперед, важливо зрозуміти, що саме ви хочете залишити позаду.

Місяць, що росте, допомагає відпустити страхи і з легким серцем рушити в незвідане. Цей період занурює нас в океан емоцій та інтуїтивних осяянь, наповнюючи дні символами та знаками, які важко інтерпретувати логічно, але неможливо не відчувати серцем. У ці дні важливо довіряти своєму внутрішньому голосу, адже логіка може підбивати, а звичні орієнтири зникають у тумані березневих ілюзій.

Вплив зростального місяця:

Зростання та розвиток: ця фаза місячного циклу символізує час зростання та розвитку. Гарний час для початку нових проєктів, прийняття важливих рішень та реалізації планів.

Енергія та активність: у період зростального місяця люди зазвичай відчувають приплив енергії та мотивації. Це час активності, коли можна ефективно займатися фізичними вправами та розпочинати нові спортивні заняття.

Здоров'я і благополуччя: Місяць, що росте, сприяє зміцненню здоров'я. У цей період організм краще засвоює поживні речовини, тому це потрібний час для початку дієт і занять спортом. Приділіть увагу своєму здоров'ю та постарайтеся уникати стресів.

Фінансові справи: у цей період сприятливо розпочинати нові фінансові проєкти, проводити переговори та укладати угоди. Місяць, що росте, сприяє поліпшенню фінансового стану. Це гарний час для інвестицій та укладання вигідних угод. Але оскільки Венера ретроградна, будьте уважні до деталей і перевіряйте інформацію перед прийняттям рішень.

Відносини: Місяць, що росте, сприяє поліпшенню відносин. Це гарний час для спілкування, налагодження контактів та зміцнення зв'язків. Будьте відкриті для нових знайомств і не бійтеся виявляти ініціативу.

Робота та кар'єра: це час, коли можна сміливо розпочинати нові проєкти та ставити амбітні цілі. Важливо виявляти ініціативу та не боятися брати на себе відповідальність.

З 2 березня Венера рухається ретроградно за знаком Овна, нагадуючи про незавершені романи, пристрасті та уроки кохання. Чи спалахнуть старі почуття, чи це лише примарний вогонь спогадів? Місяць, що росте, в цей період дозволить усвідомити власні потреби і перевірити, що дійсно дорого, а що — лише ілюзія, від якої пора звільнитися.

3 березня Меркурій переходить у знак Овна, приносячи вітер змін і перший імпульс пробудження після хисткої Риб'єї млості. Наші думки стають сміливішими, гострішими, прямолінійнішими. Це ніби перший промінь сонця, що пробивається крізь туман. У дні Місяця, що росте, навіть при спотвореннях, які створює ретроградна Венера, вдається діяти усвідомлено і приймати правильні рішення, щоб потім не довелося повертатися до колишніх помилок.

Оскільки попереду на нас чекає коридор затемнень, варто якнайбільше зробити в найближчі 10-12 днів.

13 березня – день напередодні місячного затемнення. Цей день наче випробування долі. Ми відчуємо межі своїх можливостей, зіткнемося з реальністю, яка вимагатиме дисципліни та мудрості. Тут немає місця ілюзіям – лише чесність із самим собою допоможе подолати цей період. День, коли краще утриматися від серйозних справ та переговорів. Краще уникати важливих рішень та великих покупок. Можливі непорозуміння та конфлікти, будьте обережні у спілкуванні.

Від 1 до 13 березня ісяць пройде через шість знаків зодіаку — Овна, Тельця, Близнят, Раку, Лева та Діву, забарвлюючи дні у різні емоційні відтінки. Цей період можна представити як подорож через настрої, що змінюються, і внутрішні стани, де кожен знак привносить свої енергії та уроки.

Місяць у Овні (1-2 березня): час пробудження

Початок місяця наповнений енергією дії, імпульсивністю та жагою змін. Ми хочемо діяти швидко, не роздумуючи, але важливо контролювати свою реактивність. Можливі спалахи роздратування, але в той же час потужні інсайти і рішучі кроки.

Місяць у Тельці (3-5 березня): пошук стабільності

Після бурхливих емоцій приходить час сповільнитися, зосередитися на комфорті та насолодах. У ці дні посилюється потреба у безпеці, тактильних насолодах, затишку. Хороший момент для фінансових питань та роботи з ресурсами.

Місяць у Близнятах (5-7 березня): потік інформації

Виникає бажання спілкуватись, шукати нові знання, обговорювати ідеї. Емоції стають легшими, але поверхневими, складно зосередитись на чомусь одному. Важливо фільтрувати інформацію, не розкидатися на дрібниці.

Місяць у Раку (7-9 березня): час почуттів

Настає період емоційної глибини, спогадів, сімейних тем. Хочеться тепла, турботи, душевних розмов. Можливі коливання настрою, сентиментальність, бажання усамітнитися. Важливо приділити час собі та своїм близьким.

Місяць у Леві (9-11 березня): вогонь натхнення

Настрій стає яскравішим, хочеться самовираження, романтики, творчості. Це дні для впевненості у собі, для прояву лідерських якостей. Важливо не впадати у драматизм і переоцінювати свої сили.

Місяць у Діві (12-13 березня): деталі важливі

Після сплеску емоцій настає час порядку, аналізу, доведення справ остаточно. Гарний момент для планування, роботи з документами, піклування про здоров'я. Однак не варто бути надто критичним до себе та оточуючих.

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