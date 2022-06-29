Зростальний Місяць 29 червня – 13 липня: що на нас чекає в цей час

Зростальний Місяць 29 червня – 13 липня: що на нас чекає в цей час

29 червня о 05:52 за київським часом відбувся кармічний Молодик у кардинальному знаку стихії Води – Раку. Час Молодика – це початок місячного циклу, тобто від 05:52 починається період зростального Місяця, який триватиме до Повного місяця у Козерогу 13 липня о 21:37.

Перша чверть Місяця – від 05:52 29 червня до 12:24 6 липня. Час починань, початку проєктів, прояву ініціативи, творчих задумів та планування, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Середа, 29 червня, день Меркурія

1-й місячний день розпочався о 05:52. Зростальний Місяць у Раку, в статусі управління посилює чутливість, сентиментальність, творчий потенціал. Сприятливий час для спілкування з рідними та близькими, обговорення питань щодо місця проживання, сімейної нерухомості.

День Молодика не є сприятливим для активних дій – це час перезавантаження, вибору нового напрямку. День очищення від прив'язувань, негативних думок та емоцій, а також програм минулого місяця циклу.

Перший місячний день нового місячного циклу цього разу особливий – кармічна негативна точка виявить себе дуже яскраво. Напруга з Юпітером може спровокувати гучні скандали як на рівні керівництва держави, так і всередині сім'ї.

Четвер, 30 червня, день Юпітера

2-й місячний день розпочинається о 05:24. Зростальний Місяць у Раку, в статусі управління. Період Місяця без курсу – від 23:13. Від цього дня починається ефективний період зростального Місяця. Незважаючи на те, що зовнішня атмосфера є доволі тривожною, день підходить для вирішення матеріальних проблем, переговорів та ділового спілкування. Також ближні й далекі подорожі, розпочаті другого місячного дня, минуть успішно.

Необхідно виявити максимальну обережність і в жодному разі не ризикувати – інтенсивність обстрілів та провокацій з боку російської армії значно посилиться. Там, де немає бойових дій, збільшиться кількість ДТП, пожеж та інших подій. Намагайтеся триматися якнайдалі від агресивних людей – цього дня неврівноважені особи схильні з'ясовувати стосунки за допомогою фізичної сили.

П'ятниця, 1 липня, день Венери

3-й місячний день розпочинається о 06:27. Зростальний Місяць у Леві. Період Місяця без курсу закінчується о 03:39. Градус зовнішнього напруження продовжує зростати, та це не означає, що треба не діяти. Місяць у гармонійному аспекті з Юпітером дає сприятливі перспективи у справах щодо зарубіжжя, вищої освіти, юриспруденції, розвитку бізнесу.

Не варто перебувати поблизу стратегічних об'єктів, за можливості – перейдіть до безпечнішого місця і займайтеся особистими справами, роботою, вирішенням нагальних питань. Можливості для цього є – доступ до Інтернету є майже скрізь. Якщо ж не вистачає навичок – навчайтеся! У період зростального Місяця знання швидко засвоюються і ви зможете застосувати їх на практиці.

Субота, 2 липня, день Сатурна

4-й місячний день розпочинається о 07:36. Зростальний Місяць у Леві. Один із найнебезпечніших днів місячного циклу – Марс і Плутон посилюють негативні впливи один одного. Цього дня Місяць утворює безліч напружених аспектів з іншими планетами – емоційно важкий день, можливі психологічні зриви, проблеми у сім'ї, втрата майна. Оскільки страх та інші негативні почуття пригнічують розум і практичність у цей день, варто провести його якомога спокійніше і намагатися не приймати серйозних рішень.

Неділя, 3 липня, день Сонця

5-й місячний день розпочинається о 08:47. Зростальний Місяць у Леві до 15:31, після чого переходить до знаку Діви. Період Місяця без курсу від 12:58 до 15:31 – у цей час не варто щось починати і займатися важливими справами. День творчого піднесення, оптимістичного настрою, здобуття перших практичних результатів від раніше докладених зусиль.

Від другої половини дня знижується інтенсивність воєнних дій, психологічний клімат вдома й у колективі стає придатним для того, щоб розпочати основні роботи і вирішити найважливіші питання. Громадська діяльність буде успішною, соціальна активність відкриє нові можливості.

Понеділок, 4 липня, день Місяця

6-й місячний день розпочинається о 09:59. Зростальний Місяць у Діві в гармонії з Сонцем і напрузі з Венерою. Цього дня можна займатися майновими справами, фінансовими питаннями, організацією різноманітних заходів. Але важливо зважувати всі «за» та «проти», враховувати думку партнерів, шукати компроміс зі спірних тем. У такому разі день буде продуктивним.

Якщо раніше була помилка, її ще можна виправити. День сповнений енергії, яка допоможе у груповій роботі. Головне – не піддаватися на провокації, не вступати у конфлікти, особливо із представниками протилежної статі.

Вівторок, 5 липня, день Марса

7-місячний день розпочинається об 11:11. Зростальний Місяць у Діві в гармонії з ретро Плутоном. Період місяця без курсу від 21:03. Марс перейшов до знаку Тельця, а Меркурій – до знаку Рака, планети між собою в гармонійному аспекті. Від цього дня планетарні енергії сприяють конструктивному вирішенню будь-яких питань, зокрема й воєнних конфліктів. Найнапруженіші і найнебезпечніші дні позаду.

Час ефективних дій та життєвої активності. Люди проявляють практичність, пунктуальність, відповідальність, уважність, раціональність, обережність. Це найкращий час для виконання роботи, що вимагає великої точності та зосередженості. Вдалий час щодо рекламних кампаній, презентацій, угод купівлі-продажу.

Друга чверть Місяця – від 12:23 6 липня до Повного місяця 13 липня 21:37. Дні завершення основної частини робіт, самовизначення, впевненого руху вперед. Всі завдання, які не вирішили в першу чверть Місяця, постають у період другої чверті особливо гостро.

Середа, 6 липня, день Меркурія

8-й місячний день розпочинається о 12:23. Зростальний Місяць у Терезах у напрузі з Меркурієм і Юпітером. Період місяця без курсу закінчується о 01:24. День сприятливий для сфери соціальних взаємин, але може принести конфлікти у сімейне життя та романтичні взаємини.

Вдалий час для пошуку партнерів, переговорів та зустрічей, які потребують прояву дипломатичних якостей. Не можна поспішати та підганяти інших людей. Цього дня потрібен зважений підхід до будь-якої дрібниці. Час вибору, розставлення пріоритетів, компромісів.

Четвер, 7 липня, день Юпітера

9-й місячний день розпочинається о 13:39. Зростальний Місяць у Терезах в гармонійних аспектах із Венерою і ретро Сатурном. Сприятливий день, несе у собі спокій та гармонію. Здорова соціально-психологічна атмосфера сприяє знаходженню оригінальних підходів у здійсненні старих проєктів.

Відмінний день для поїздок та відряджень, особливо на далекі відстані. Це час колективної роботи, соціальної активності, професійного зростання. Друзі та однодумці нададуть необхідну підтримку.

П'ятниця, 8 липня, день Венери

10-й місячний день розпочинається о 14:58. Зростальний Місяць у Скорпіоні (статус падіння) від 08:14, в опозиції з Марсом і в гармонійному аспекті з Меркурієм. Період місяця без курсу від 04:03 до 08:14. День гострих емоцій, ревнощів, сумнівів. Люди підвладні депресіям, схильні до саморуйнування та невиправданого ризику.

Можуть розпочатися дуже пристрасні та бурхливі стосунки. Загострюється потреба у душевному спілкуванні з рідними, коханими людьми. Якщо цього немає, виникають дратівливість, нетерпимість. Несприятливий для хірургічних операцій та косметологічних процедур день.

Субота, 9 липня, день Сатурна

11-й місячний день розпочинається о 16:21. Зростальний Місяць у Скорпіоні в гармонійному аспекті з Сонцем і в опозиції з Ураном. День трансформацій, очищення від минулого у будь-якому вигляді – викидання непотрібних речей або розриву непотрібних зв'язків. Давні любовні стосунки, шлюбні взаємини можуть дати тріщину, якщо нічого нового не відбувається. Це час пристрасті, флірту, з'ясування таємниць.

Сприятливий день для фінансової сфери – гроші можуть прийти зненацька або може з'явитися шанс одноразово заробити велику суму грошей. Але також будьте обережні під час роботи з електроприладами, намагайтеся не вплутуватися у сумнівні проєкти.

Неділя, 10 липня, день Сонця

12-й місячний день розпочинається о 17:49. Зростальний Місяць у Скорпіоні до 11:34, після чого переходить до знаку Стрільця. Період Місяця без курсу від 07:34 до 11:34 – цей час не підходить для починань, прийняття серйозних рішень та важливих справ. Ранок напружений і неефективний, можуть загостритися хронічні захворювання, нагадати про себе давні токсичні стосунки.

Від початку інгресії Місяця до оптимістичного знаку Стрільця ситуація рішуче змінюється на краще. Підвищується активність та життєрадісність, прокидається інтерес до громадської діяльності. Можна вирушати у далекі мандри, відрядження, романтичні подорожі.

Понеділок, 11 липня, день Місяця

13-й місячний день розпочинається о 19:15. Зростальний Місяць у Стрільці. Продовжуються сприятливі тенденції другої половини дня 10 липня. Сприятливий час для вирішення юридичних питань, початку нових справ, реклами, оформлення громадських організацій.

Романтичні стосунки, розпочаті цього дня, розвиватимуться стрімко, принесуть задоволення, з великою ймовірністю переростуть у тривалі взаємини. Особливо сприятливий день для спілкування з іноземцями, переїзду до іншої країни.

Вівторок, 12 липня, день Марса

14-й місячний день розпочинається о 20:32. Зростальний Місяць у Стрільці до 12:01, після чого переходить до знаку Козорога, де має статус вигнання. Період Місяця без курсу від 04:42 до 12:01 – перша половина дня неефективна, більше підходить для завершення поточних справ, домашньої роботи.

Друга половина дня – час отримання, просування своїх інтересів, професійної діяльності, соціальної інтеграції. Вдалий час для довгострокового планування, закладення фундаменту, виконання робіт, які потребують точності, суворих математичних розрахунків та чіткого виконання інструкцій. Добре відбуваються операції з нерухомістю.

Середа, 13 липня, день Меркурія

Друга чверть Місяця завершується Повним Місяцем у Козорогу о 21:34, тобто від цієї миті розпочинається 15-й місячний день. Складний день для жінок та дітей.

До Повного Місяця – Зростальний Місяць у Козорогу, в гармонійному аспекті з Ураном та в опозиції з Меркурієм –енергії дня конструктивні, сприятливі для вирішення найскладніших питань. Для сфери особистих стосунків день вкрай складний. Цього дня люди стримані (особливо чоловіки), активні у діловій сфері, а почуття та романтику відсувають на другий план. Прояви ніжності можуть навіть дратувати і спровокувати сварку.

Читайте також: