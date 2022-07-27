Зростальний Місяць 29 липня - 12 серпня 2022 року: що на нас чекає в цей час

28 липня о 20:55 за київським часом відбудеться молодик у Леві, який став початком нового місячного циклу.

До 12 серпня 2022 року - період зростального Місяця, і в цей час енергії знака зодіаку Лев максимально виявлені, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

29 липня 2-й місячний день починається о 05:27, зростальний Місяць у Леві.

Напружені аспекти Місяця з Марсом та Ураном вимагають активних дій, прояву своєї індивідуальності, сміливої життєвої позиції. Відсутність ініціативи та активності в цей день може знищити на корені найперспективніші ідеї.

Гарний час для починань, вирішення матеріальних проблем, переговорів та ділового спілкування. День вдалий для приймання на роботу нових співробітників, зміни діяльності, тому що в цьому разі вдасться гармонійно влитися в усталений колектив.

30 липня, 3-й місячний день починається о 06:38, зростальний Місяць у Леві до 21:09, після чого входить на знак Діви. Період Місяця без курсу від 07:29 до 21:10 - неефективний час.

Цього дня слід продовжувати раніше розпочаті справи, оскільки будь-які починання в години неодруженого Місяця не принесуть успіху. Сприятливий час для фізичних навантажень, занять звичайними повсякденними справами.

День творчого піднесення, оптимізму, впевненості. Прокидаються красномовство, бойовий дух, покращується настрій, підвищується схильність до різноманітних авантюр, любовних пригод.

31 липня, 4-й місячний день починається о 07:50, зростальний Місяць у Діві.

День вибору та відповідального рішення, впевненого руху вперед. Настав час упорядкувати свої дії та думки. Успішна групова робота, колективні заходи та обговорення подальших робіт.

Вже видно, який ефект роблять раніше вжиті дії, якщо виявлено помилку - її можна виправити, внести зміни до розпочатих проєктів та продовжувати справи. Не піддавайтеся на провокації, не вступайте у суперечки та конфлікти, особливо у другій половині дня.

1 серпня, 5-й місячний день починається о 09:02, зростальний Місяць у Діві.

Один із найважливіших днів місячного циклу - формується з'єднання Урана, Марса і Висхідного Вузла в Діві, а Місяць у гармонійному аспекті до цього з'єднання. На зовнішньому рівні у сфері міжнародних відносин відбудуться значні події.

Все вдається, якщо виявляти творчу активність і прагнути досягнення мети. Слід відстоювати свої принципи, активно виявляти свої емоції та почуття. Усі шанси зайняти лідерські позиції.

2 серпня, 6-й місячний день починається о 10:14, зростальний Місяць в Діві до 07:05, після чого переходить на знак Терези. Період Місяця без курсу з 01:29 до 07:05 - неефективний час.

Для звичайних людей - сприятливий день, талан супроводжує всі починання і заходи. У багатьох сферах можна досягти успіху, якщо не боятися оновлювати своє життя. Гарний час для вирішення матеріальних та фінансових питань.

Щоб уникнути неприємностей, у жодному разі не чиніть тиск на ситуацію у фінансовій сфері. Успіх можливий, якщо не поспішати та вести справи помірно, прагнути співпраці та враховувати інтереси інших людей.

3 серпня, 7-й місячний день починається об 11:28, зростальний Місяць у Терезах.

Хороший день для громадських заходів, пропагандистської діяльності, навчання чогось нового. Слово сьогодні має особливу силу, легко втілюється в життя. Успішна інтелектуальна робота, переговори та листування, розрахунки та планування. Сприятливий час для поїздок та початку подорожей – як короткострокових, так і тривалих.

День підходить для вирішення важливих питань, що стосуються особистого життя, сімейних стосунків.

4 серпня, 8-й місячний день починається о 12:43, зростальний Місяць у Терезах до 14:46, після чого переходить на знак Скорпіона. Період місяця без курсу від 09:19 до 14:46 - неефективний час.

Активний день можуть бути непередбачені події. Друга половина дня - час очищення та трансформації. Сьогодні всі завдання, які не було вирішено раніше, постають на перший план особливо гостро. Можна вирішити найскладніші питання, якщо знайти креативні підходи до справ, по-новому підійти до реалізації старих проєктів.

Хороший день для індивідуальної діяльності, самостійної роботи.

5 серпня, 9-й місячний день починається о14:03, зростальний Місяць у Скорпіоні.

День провокацій, обману та спокус, спокус та ілюзій. Багато людей стають підозрілими та ревнивими, що може призвести до проблем із партнерами.

Гарний час для досліджень, відокремленої роботи, оскільки Місяць у Скорпіоні сприяє концентрації думки і при цьому підвищує критичність розуму. Це найкращий період для прийняття найбільш ризикованих та серйозних рішень.

6 серпня, 10-й місячний день починається о 15:26, зростальний Місяць у Скорпіоні до 19:38, після чого переходить на знак Стрільця. Період місяця без курсу від 14:23 до 19:38 - неефективний час.

Якщо протягом дня відбувається бурхливе з'ясування стосунків, то надвечір це обернеться пристрасними обіймами. Енергії дня сприятливі для відновлення любовних зв'язків та сімейних взаємин.

З'являється можливість посилення професійного успіху, додається енергія, щоб виконати тижневий обсяг роботи, покращити фінансове становище.

7 серпня, 11-й місячний день починається о 16:51, зростальний Місяць у Стрільці.

Енергетичний та вдалий день, але необхідні обережність та уважність у виконанні будь-якої справи, яку важливо довести до кінця, а не кидати на півдорозі. Більш сильні особистості своїми діями можуть підштовхнути інших повірити у себе, повернути бажання жити і радіти.

Активізується конкурентна боротьба, тому зараз не час розслаблятися. Рішучі дії в бізнесі або на роботі призведуть до хорошого результату.

8 серпня, 12-й місячний день починається о 18:11, зростальний Місяць у Стрільці до 21:38, після чого переходить на знак Козорога. Період Місяця без курсу від 13:30 до 21:38 - неефективний час.

У першій половині дня рекомендується займатися невеликими фінансовими питаннями, укладати контракти, відправляти резюме, влаштовуватися на роботу, вступати на нову посаду. Якщо ви відчуваєте переповнення сил, то сміливо вирушайте в подорож, активно відпочивайте, виконуйте фізичну роботу - це допоможе уникнути напружності у взаєминах до вечора.

Друга половина дня підходить для того, щоб завершити раніше розпочате та приділити увагу духовному аспекту.

9 серпня, 13-й місячний день починається о 19:18, зростальний Місяць у Козорозі.

Розум пригнічує почуття, тому для романтичних взаємин час несприятливий. Якщо є сімейні суперечки, майнові конфлікти із родичами, то цього дня можна знайти спільні точки дотику.

День прояснення, поновлення життєвих сил, довгострокового планування, відповідальної роботи. Підхожий час для того, щоб зайнятися грошовими справами та матеріальними питаннями.

10 серпня, 14-й місячний день починається о 20:09, зростальний Місяць в Козорозі до 21:44, після чого переходить на знак Водолія. Період місяця без курсу від 19:39 до 21:44 - неефективний час.

Вдалий час початку будь-яких справ, відвідування офіційних інстанцій, вирішення юридичних питань, розподілу загальних ресурсів. Уникайте суєти, зайвих справ та чужих проблем – займайтеся найважливішими особистими питаннями, кар'єрою та бізнесом і ви швидко отримаєте бажані результати.

З'ясування стосунків, романтичні побачення та свята краще відкласти на інші дні.

11 серпня, 15-й місячний день починається о 20:44, зростальний Місяць у Водолії.

Якщо ви готові до змін, не боїтеся виходити із зони комфорту, стежите за новими сучасними тенденціями розвитку суспільства, то до повні 12 серпня, зможете реалізувати якийсь свій план, але не зовсім стандартним чином.

Корисно бути з-поміж людей, займатися соціальними питаннями, оскільки цього дня легко зав'язати знайомства, знайти однодумців, отримати їхню підтримку.

12 серпня о 04:35 повня у Водолії, після якого почнеться період спадного Місяця.

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