Спадний Місяць від 15 до 31 грудня 2024 року: що на нас чекає в цей час

Період спадного Місяця починається після повні в Близнятах і триватиме до молодика в Козорозі 31 грудня.

Спадний Місяць допомагає підготуватися до нового етапу, звільняючи місце для свіжих починань. Переміщуючись через знаки Рак, Лев, Діва, Терези, Скорпіон і Стрілець, Місяць несе особливу енергію та можливості для внутрішнього зростання та завершення справ. Відповідно, для представників цих знаків зодіаку найближчі 2 тижні будуть дуже важливими, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Повня у Близнятах 15 грудня визначає основні тенденції всього періоду спадного Місяця. Вона висвітлює теми комунікацій, навчання, питань купівлі-продажу, інформаційного обміну та соціальних контактів. Ця повня допомагає усвідомити, що час завершити певні розмови, проєкти або інформаційні потоки, які більше не служать вашим цілям.

Весь період спадного Місяця символізує підбиття підсумків у сфері інтелектуальної діяльності. Меркурій, управитель Близнят, нарешті виходить із фази ретроградного руху, що дозволяє швидше вирішувати основні питання. Однак варто пам'ятати про те, що Марс почав ретроградний рух, тому поспіх може призвести до травм і різного роду поломок. Але загалом гармонійний аспект між планетами дає можливість переосмислити минулі події та підготуватися до конструктивних рішень.

Рекомендації на період спадного Місяця:

Очищення та звільнення: позбавляйтеся зайвого – як фізично, так і емоційно.

Підбиття підсумків: аналізуйте успіхи та помилки, завершуйте незакінчені справи.

Відпочинок та відновлення: уповільніть темп, відновіть сили перед новим початком.

Планування: підготуйте ґрунт для нових мети та проєктів 2025 року.

Цей період допомагає завершити старе та звільнити дорогу для нового, впускаючи оновлену енергію у своє життя.

15–18 грудня: спадний Місяць у Раку (від 15 грудня 21:21 до 18 грудня 01:39)

Коли Місяць входить у знак Рака, акцент зміщується на сімейні та емоційні питання. Це час, коли можна і потрібно:

Розібратися з домашніми справами та усунути старі конфлікти.

Звільнитися від емоційного багажу та образ.

Провести ревізію своїх звичок та уподобань.

Енергія Рака допомагає відпустити минуле, відновити душевну рівновагу та створити затишок у своєму просторі. Гарний момент для очищення будинку, порятунку від непотрібних речей та уявної практики вибачення.

18–20 грудня: Місяць у Леві (від 18 грудня 01:39 до 20 грудня 09:37)

Місяць у Леві підштовхує нас до внутрішнього переформатування самооцінки та творчих амбіцій. На спадній фазі цей час для:

Завершення проєктів, пов'язаних із самовираженням.

Переоцінки того, де ми намагаємося "виблискувати" і бути в центрі уваги.

Звільнення від зайвих гордоти та драматизму.

Дні підходять для аналізу мети, пов'язаної із лідерством та творчістю, а також для того, щоб відпустити старі амбіції, які більше не є актуальними.

20–22 грудня: Місяць у Діві (від 20 грудня 09:37 до 22 грудня 21:07)

Практична енергія Діви закликає до наведення ладу в повсякденному житті. У ці дні корисно:

Переглянути робочі обов'язки та розклад.

Позбутися рутини, яка втратила сенс.

Очистити простір та впорядкувати документи.

Також цей час для внутрішнього чищення: дієт, детоксу та фізичних вправ. Місяць у Діві допомагає звернути увагу на деталі та знайти способи покращення своєї продуктивності.

22–25 грудня: Місяць у Терезах (від 22 грудня 21:07 до 25 грудня 10:06)

Енергія Терезів допомагає відновити баланс у взаєминах та соціальних взаємодіях. На спадному Місяці це чудовий час для:

Завершення конфліктів та непорозуміння.

Перегляд старих союзів та звільнення від токсичних зв'язків.

Очищення емоційних "ваг" та пошуку внутрішньої гармонії.

Цими днями можна навести лад у своєму оточенні, завершити старі зобов'язання та звільнити місце для нових, більш гармонійних взаємин.

25–27 грудня: Місяць у Скорпіоні (від 25 грудня 10:06 до 27 грудня 21:46)

Енергія Скорпіона у спадний Місяць – це час глибоких трансформацій та очищення на всіх рівнях. Зараз можна:

Позбутися старих уподобань та негативних емоцій.

Провести аналіз прихованих мотивів та страхів.

Заглибитись у практики медитації та самоаналізу.

Це період для емоційного переродження, коли можна відпустити те, що давно тисне та заважає рухатися вперед.

27–30 грудня: Місяць у Стрільці (від 27 грудня 21:46 до 30 грудня 06:37)

Місяць у Стрільці закликає нас до звільнення від старих переконань та розширення горизонтів. На спадній фазі це гарний час для:

Перегляду застарілих ідеалів та світогляду.

Звільнення від вірувань, що обмежують.

Підготовки до нових подорожей – внутрішніх або зовнішніх.

Енергія Стрільця допомагає відпустити старі мрії та мету, щоб звільнити місце для нових можливостей 2025 року. Все, що ви відпустили за час спадного Місяця, створює простір для нових звершень, планів та довгострокових проєктів.

2024 рік завершується молодиком у Козорозі 31 грудня, що символізує досягнення мети, реалізацію амбіцій та структурних змін.

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