Місячна дієта на 1 липня: день, коли потрібно відмовитися від спиртних напоїв

Як скласти свій раціон на весь день відповідно до місячного календаря.
21-й місячний день, спадна Місяць у знаку Овна.
День категорично не підходить для схуднення — не варто даремно витрачати на цей процес час і сили.
Особливо уважно в цей час потрібно поставитися до стану печінки і кровотворної системи, тому — через серйозний ризик інтоксикації цих органів і всього організму загалом — необхідно відмовитися від спиртних напоїв, включаючи навіть слабоалкогольні коктейлі та пиво. Під забороною також жирна, смажена і важка їжа, соління і копченості.
Користь організму принесуть фіточаї, трав'яні настоянки, а також сезонні овочі, фрукти і ягоди всіх відтінків червоного кольору — передусім малина і смородина.
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