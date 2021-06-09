Місячна дієта на 10 червня: день, коли потрібно їсти каші

Як скласти свій раціон на весь день відповідно до місячного календаря

10 червня — 30-1 місячні дні, молодик в знаку Близнят.

Чи не найсприятливіший день для схуднення, тому не варто напружувати організм, пред'являючи до нього завищені вимоги.

Через велику ймовірність харчової алергії необхідно відмовитися від будь-якої шкідливої їжі — передусім м'яса — жирного, смаженого і копченого. Замінити його рекомендується кашами — без молока і цукру, овочевими рагу, салатами зі свіжих овочів.

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Рідину — супи, чай, кава, соки, компоти і навіть мінеральну воду — потрібно виключити з раціону або хоча б різко обмежити її кількість: вона буде погано виводитися з організму і може "осісти" в ньому у вигляді набряків.

Необхідно також відмовитися від шкідливих звичок — хоча б на цей день.

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