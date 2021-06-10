Місячна дієта на 11 червня: день, коли можна дозволити собі гастрономічні надмірності

Як скласти свій раціон на весь день відповідно до місячного календаря.

11 червня — 2-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Рака.

День сприятливий для схуднення — можна застосовувати лікувальне голодування, підбирати нову дієту, влаштовувати розвантажувальні дні. Вгамувати закономірний в таких випадках голод допоможуть посильні заняття спортом.

Ті, хто не налаштований на втрату зайвих кілограмів, цілком може дозволити собі гастрономічні надмірності, але водночас необхідно уникати жирної і важкої їжі, а також фастфуду та напівфабрикатів. Все інше цілком можна вживати в їжу, але — з однією умовою: необхідно знати міру і урізати звичні порції.

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Зірки рекомендують сьогодні включити в раціон такі страви, як вівсянка з фруктами (благо, сезон дозволяє), смузі з зелених фруктів і овочів, фруктовий салат і овочеве рагу.

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