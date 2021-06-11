Місячна дієта на 12 червня: день, коли можна їсти все

Як скласти свій раціон на весь день відповідно до місячного календаря.

12 червня — 3-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Рака.

День не підходить для схуднення — не варто витрачати на відповідні непотрібні "процедури" час і сили.

Їсти можна все без винятку, але — за дотримання однієї умови: порції бажано урізати рівно наполовину.

Від грибів і м'яса можна не відмовлятися, але бажано, щоб воно було від "швидких" тварин — варто віддати перевагу баранинуі а от більш "повільні" яловичина і свинина користі не принесуть.

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Можна включити в раціон каре ягняти, грецький салат і імбирне печиво. Необхідно також додати до страв так звані "гарячі" спеції — перець чилі, хрін, гірчицю, імбир, гвоздику і корицю, вони прискорять травний процес, що не дозволить з'їдене відкластися жиром на боках.

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