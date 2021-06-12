Місячна дієта на 13 червня: день, коли їжа повинна бути легкою

Як скласти свій раціон на весь день відповідно до місячного календаря.

13 червня — 4-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Рака.

День не підходить для схуднення, так що не варто мучити себе марними дієтами, постами і голодуванням.

Небажано як обмежувати себе в їжі, так і переїдати: їжа повинна бути легкою, але водночас корисною, живильною і різноманітною. Від м'яса і калорійних продуктів рекомендується відмовитися. Бажано включити в раціон як термічно оброблені — тушковані і запечені, так і сирі — у вигляді салатів — овочі, а разом з ними — інші звичні для вас продукти. Ідеальним вибором стане рататуй, лобіо з овочами, а на десерт — морквяний бісквіт.

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Фіточаї дозволять очистити організм від шлаків і токсинів. Найбільш корисними стануть так звані седативні трави — ромашка, меліса і м'ята. Щоправда, приймати їх — щоб уникнути сонливості — краще в другій половині дня.

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