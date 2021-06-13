Місячна дієта на 14 червня: день, коли потрібно бути обережним з алкоголем

Як скласти свій раціон на весь день відповідно до місячного календаря.

14 червня — 5-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Лева.

Нейтральний день для схуднення. Проте від голодування необхідно відмовитися — сьогодні як для роботи, так і для особистого життя необхідні сили.

Рекомендується виключити з раціону ферментовані продукти — солоні (бочкові) огірки і помідори, квашену капусту, квас, сиров'ялені ковбаси і сири. Їх рекомендується замінити більш корисними для здоров'я молоком, сиром, овочами і ягодами. Щоб харчуватися правильно, але водночас смачно, можна приготувати сирний пудинг або вареники з уже достиглими ягодами, сирний суп із грибами і молочний коктейль.

У вживанні алкоголю необхідно дотримуватися помірності — він може стати причиною нездужання.

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