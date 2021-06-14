Місячна дієта на 15 червня: день, коли можна влаштувати застілля

Як скласти свій раціон на весь день відповідно до місячного календаря.

15 червня — 6-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Лева.

Нейтральний день для схуднення — голодувати і постувати сьогодні не варто, користі організму це все одно не принесе, зате може викликати невдоволення, плавно переходить в поганий настрій.

Харчування може бути різноманітним — дозволяється включати в нього не тільки корисні, але й шкідливі продукти. Якщо є привід, можна влаштувати навіть невелике гуляння, головне, дотримуватися в харчуванні принцип помірності.

А ось кількість вживаної рідини — молока, чаю і навіть води, а також молочних продуктів необхідно обмежити.

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