Місячна дієта на 16 червня: день, коли не варто їсти курку і яйця

Як скласти свій раціон на весь день відповідно до місячного календаря.

16 червня — 7-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Діви

День сприятливий для схуднення — будь-які спрямовані на це заходи організм сприйме із вдячністю.

Хороший результат дасть піст або лікувальне голодування, яке, втім, можна проводити тільки після консультації з лікарем. Під забороною куряче м'ясо і яйця. Рекомендується включити в раціон сезонні фрукти і ягоди — полуницю, черешню, вишню і смородину. Страви сьогоднішнього дня повинні бути одночасно смачними і ситними — такими, наприклад, як фруктовий плов, мідії з овочами і шарлотка з ранніми яблуками.

Вживання фіточаїв сприятиме очищенню організму і виведенню з нього шлаків і токсинів.

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