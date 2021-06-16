Місячна дієта на 17 червня: день, коли великий ризик харчового отруєння

Як скласти свій раціон на весь день відповідно до місячного календаря.

17 червня — 8-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Діви.

День сприятливий для схуднення — можна сміливо планувати будь-які заходи, спрямовані на цей результат.

Лікувальне голодування — зрозуміло, призначене лікарем, не тільки допоможе позбутися зайвої ваги, але і поповнить втрачену енергію, необхідну для життя і роботи. Тим, хто не має наміру відмовлятися від їжі, рекомендується стежити за свіжістю та якістю вживаних в їжу продуктів — великий ризик харчового отруєння, наслідки якого будуть позначатися досить довгий час.

Найкраще меню цього дня — вегетаріанські страви, що складаються з великої кількості інгредієнтів — наприклад, овочеве рагу або пісний борщ.

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