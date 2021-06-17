Місячна дієта на 18 червня: день, коли потрібно їсти незвичні страви

Як скласти свій раціон на весь день відповідно до місячного календаря.

18 червня — 9-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Терезів

День не підходить для схуднення, так що не варто мучити себе відмовою від їжі: очікуваного результату це не дасть, тільки відніме сили.

Піст і розвантажувальні дні — з благословення призначеного лікаря — допоможуть очистити організму від шлаків і токсинів.

Уникнути харчового отруєння дозволить ретельний контроль над якістю і свіжістю вживаються в їжу продуктів.

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Від м'яса, грибів, жирної і важкої для шлунка їжі краще відмовитися. Рекомендується вживати в їжу прості, але незвичні страви зі звичних організму продуктів — овочів і фруктів, наприклад, такі як суп із ранньої моркви або молочний коктейль із бананом і вівсянкою.

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