Місячна дієта на 19 червня: день, коли потрібно пити свіжовичавлені соки

Як скласти свій раціон на весь день відповідно до місячного календаря.

19 червня — 10-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Терезів.

День не підходить для схуднення — не варто даремно витрачати час і сили, краще направити ці ресурси на вирішення найбільш перспективних завдань.

Категорично не рекомендується голодувати, постувати і влаштовувати розвантажувальні дні — користі вони не принесуть, а от шкода може виявитися досить відчутним. Стрес, який отримає організм, може стати причиною серйозної недуги. Можна — і треба — пити свіжі овочеві і фруктові соки, фіточаї і відвари цілющих — заспокійливих — трав.

Також читайте Як приготувати шашлик із печериць

Дозволяється також влаштовувати застілля для сім'ї і близьких людей, заради такого випадку можна приготувати смачні і одночасно корисні страви — наприклад, такі як овочева запіканка з томатами і фаршировані печериці.

Читайте також: Кофеїн: де він є, крім кави, і яка його денна норма

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання