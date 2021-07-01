Місячна дієта на 2 липня: день, коли відмовлятися від їжі небажано

Місячна дієта на 2 липня: день, коли відмовлятися від їжі небажано

Як скласти свій раціон на весь день відповідно до місячного календаря.

22-й місячний день, спадний Місяць у знаку Овна

День нейтральний для схуднення: від заходів, спрямованих на втрату ваги, пуття не буде, так що пов'язану з ними енергію краще направити в інше — більш конструктивне — русло.

Більш того, відмовлятися від їжі небажано — без навантаження шлунок може почати "їсти" себе зсередини. Втім, переїдати теж не рекомендується — раціон повинен бути легким і одночасно поживним.

Також читайте Ніжна кабачкова ікра - рецепт від Андрія Величка

Також необхідно відмовитися від шкідливих продуктів — жирного, смаженого і копченого. М'ясо в цей час краще замінити овочами та фруктами, які можна вживати в їжу без всяких обмежень — наприклад, можна приготувати кабачкову ікру або броколі на пару. Варто також звернути увагу на свіжовичавлені соки — до того ж як фруктові, так овочеві або фіточаї.

Читайте також: Сніданок тих, хто худне: що їсти, коли ви на дієті

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання