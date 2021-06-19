Місячна дієта на 20 червня: день, коли потрібно пити багато води

Як скласти свій раціон на весь день відповідно до місячного календаря.

20 червня — 11-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Терезів.

День сприятливий для схуднення.

Найкращий результат дасть лікувальне голодування, наважуватися на яке потрібно тільки після дозволу лікаря.

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Рекомендується відмовитися від м'ясної, жирної і важкої їжі, замінивши її продуктами з великим вмістом клітковини — висівками, зеленню, овочами, фруктами, ягодами і горіхами — бажано мигдальними. На сніданок можна приготувати омлет зі шпинатом, на обід — ризото з креветками.

Необхідно також пити якомога більше чистої води, відварів із лікувальних трав і фіточаїв.

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