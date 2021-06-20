Місячна дієта на 21 червня: день, коли необхідно відмовитися від м'ясної їжі

Як скласти свій раціон на весь день відповідно до місячного календаря.

21 червня — 12-й місячний день, зростаюча Місяць у знаку Скорпіона.

Нейтральний день для схуднення — ні відмова від їжі, ні повноцінний раціон на стан організму не вплинуть.

Необхідно відмовитися від м'ясної їжі в будь-якому її вигляді — смаженої, копченої та навіть вареної. Їжа повинна бути легкою і, бажано, пісної — краще віддати перевагу овочам і фруктам, єдиний виняток — ранні яблука, вони можуть негативно вплинути на стан здоров'я кишечника. Рекомендується також включити в раціон насіння і горіхи.

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Цілющої сили габуде вода, тому пити потрібно якомога більше. Безсумнівну користь принесуть соки — особливо виноградний, а також відвари цілющих трав і фіточаї.

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