Місячна дієта на 22 червня: день, коли не можна голодувати

Як скласти свій раціон на весь день відповідно до місячного календаря.

22 червня — 13-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Скорпіона.

День не підходить для схуднення, тому не варто мучити себе відмовою від їжі.

Рекомендується очищати організм від шлаків і токсинів, проводячи розвантажувальні дні за допомогою чистої води, трав'яних чаїв, вітамінних відварів (насамперед шипшинового і обліпихового) і детокс-меню.

Категорично не рекомендується голодування — шлунку необхідне навантаження, інакше він почне "їсти" себе зсередини. Бажано включити в раціон морепродукти і каші з цільнозернових круп, а також страви з креветок і мідій — вони дозволять поповнити кількість йоду в організмі. Рекомендуються страви з неочищеної вівсянки, креветок і мідій.

У раціон також необхідно включати зелень, овочі, фрукти і соки.

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