Місячна дієта на 23 червня: день, коли потрібно їсти горіхи

Як скласти свій раціон на весь день відповідно до місячного календаря.

23 червня — 14-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Стрільця.

День не підходить для схуднення — зусилля, зроблені в цьому напрямі, успіхом не увінчаються.

Можна вживати найрізноманітніші продукти і навіть влаштовувати застілля, головне, дотримуватися почуття міри — переїдання не найкращим чином позначиться на стані здоров'я. Тим, хто за ним стежить, потрібно зробити пріоритетом у харчуванні овочі, фрукти і свіжовичавлені — без додавання цукру — соки.

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Особливу увагу необхідно приділити горіхам, королем яких у цей день є мигдаль, зелений салат із яким може стати фаворитом нинішнього дня.

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