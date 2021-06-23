Місячна дієта на 24 червня: день, коли можна їсти гостре й солоне

Як скласти свій раціон на весь день відповідно до місячного календаря.

24 червня —15-й місячний день, молодик у знаку Стрільця

День підходить для схуднення і початку дієти — головне, визначитися з тим, яке саме обмеження в харчуванні вам підходить, для чого необхідно обов'язково порадитися з лікарем.

Рідкісний час, коли можна їсти багато з того, що хочеться, включаючи гостре й солоне, а ось м'ясо і гриби все-таки рекомендується виключити — вони ляжуть на шлунок надмірною вагою. Можна, наприклад, включити в раціон перлову кашу, смородиновий кисіль і пиріг із ягодами.

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Великий ризик отруєнь, тому необхідно стежити за якістю і свіжістю продуктів — згідно зі словами булгаківського героя, остання повинна бути тільки першою.

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