Місячна дієта на 25 червня: день, коли потрібно дотримуватися детокс-меню

Як скласти свій раціон на весь день відповідно до місячного календаря.
25 червня — 16-й місячний день, спадний Місяць у знаку Козерога.
Нейтральний день для схуднення: від початку дієти або, навпаки, повноцінного харчування — нічого залежати не буде, так що краще не мучити себе без користі.
Небажано вживати в їжу продукти тваринного походження (виняток становить річкова і морська риба), а гриби краще відварювати і запікати, а не смажити з цибулею та картоплею. Не можна переїдати, але й відмовлятися від їжі небажано — шлунок потребує навантаження. Потрібно включити в раціон такі легкі і корисні страви, як холодний борщ, рис з овочами і малиновий лимонад.
За необхідності можна влаштовувати розвантажувальні дні або складати детокс-меню — вони допоможуть очистити організм від шлаків і токсинів.
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