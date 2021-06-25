Місячна дієта на 26 червня: день, коли не можна переїдати

Місячна дієта на 26 червня: день, коли не можна переїдати

Як скласти свій раціон на весь день відповідно до місячного календаря.

26 червня — 17-й місячний день, спадний Місяць у знаку Козорога

Хороший день для схуднення.

Можна голодувати і постувати, це дозволить очистити організм від накопичених за останній час шлаків і токсинів. Щоправда, робити це можна тільки після консультації з лікарем, в іншому разі замість користі легко можна отримати шкоду.

У харчуванні необхідно дотримуватися помірності, переїдання негативно позначиться на стані організму. Також необхідно відмовитися від важкої, жирної, смаженої і перенасиченої спеціями їжі. М'ясо краще замінити рослинним білком — наприклад, квасолею, — а також у великій кількості включити в раціон овочі, зелень і фрукти, благо, зараз їхній сезон.

Бажано пити більше води і свіжих соків.

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