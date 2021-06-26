Місячна дієта на 27-28 червня: дні, коли краще відмовитися від чаю і кави

Місячна дієта на 27-28 червня: дні, коли краще відмовитися від чаю і кави

Як скласти свій раціон на весь місячний день відповідно до місячного календаря.

27-28 червня — 18-й місячний день, спадний Місяць у знаку Водолія

18-й місячний день, який триватиме майже дві доби, сприятливий для закладання програм для схуднення — можна ставати до реалізації систем, пов'язаних з обмеженням в харчуванні, які розраховані на тривалий час.

Лікувальне голодування не тільки допоможе позбутися від хвороб, але і дасть чудовий результат з очищення організму, а заодно і допоможе поповнити запаси енергії. Якщо немає фізичної можливості відмовитися від їжі взагалі, то варто хоча б замінити її зеленню, овочами і горіхами — зранку нікому не зашкодить бутерброд з нутелою.

Чай і кава краще замінити трав'яними настоянками, відварами і фіточаями. Особливо корисними виявляться напої з легким проносним ефектом — вони теж будуть працювати на очищення організму.

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