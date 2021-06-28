Місячна дієта на 29 червня: день, коли велика ймовірність харчового отруєння

Місячна дієта на 29 червня: день, коли велика ймовірність харчового отруєння

Як скласти свій раціон на весь день відповідно до місячного календаря.

29 червня — 19-й місячний день, спадний Місяць у знаку Риб

День несприятливий для схуднення — не варто даремно мучити організм відповідними процедурами.

Необхідно виключити з раціону продукти, які можуть подразнювати стінки кишечника: ковбасу, копчене м'ясо, сосиски, сардельки та фастфуд.

Через серйозну ймовірность харчового отруєння необхідно відмовитися від алкогольних напоїв — навіть пива і сидру, а також молока і дріжджової випічки. Користь організму взагалі і кишечнику зокрема принесуть кисломолочні продукти — сир, кефір або йогурт.

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Бажано включити в раціон трав'яні чаї — вони виведуть з організму шлаки і токсини.

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