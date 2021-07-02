Місячна дієта на 3 липня: день, коли потрібно налягати на кисломолочні продукти

Місячна дієта на 3 липня: день, коли потрібно налягати на кисломолочні продукти

Як скласти свій раціон на весь день відповідно до місячного календаря.

23-й місячний день, спадний Місяць у знаку Овна.

День сприятливий для схуднення — можна починати голодувати і постувати. Зрозуміло, для цього необхідно заручитися благословенням лікаря.

Тим, у чиї плани такі радикальні заходи, як піст і голодування, — з об'єктивних чи суб'єктивних причин — не входять, необхідно хоча б дотримуватися помірності в харчуванні: переїдати не рекомендується в жодному разі — зайві грами викличуть дискомфорт і осядуть в шлунку непотрібною вагою. Спиртне, м'ясо і рибу необхідно звести до мінімуму, а ось на кисломолочні продукти, овочі, фрукти і горіхи можна налягати без обмежень.

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Прекрасний час для того, щоб кинути курити — ця шкідлива звичка може призвести до втрати енергії, яка так необхідна для життя і здоров'я саме зараз.

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