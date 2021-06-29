Місячна дієта на 30 червня: день, коли не рекомендується тваринна їжа

Місячна дієта на 30 червня: день, коли не рекомендується тваринна їжа

Як скласти свій раціон на весь день відповідно до місячного календаря.

30 червня — 20-й місячний день, спадний Місяць у знаку Риб

День сприятливий для схуднення — можна випробувати будь-яку нову тактику позбавлення від зайвої ваги, включаючи ті, якими досі не користувалися: нові методики дадуть приголомшливі результати. Можна голодувати, постувати, сідати на дієту і влаштовувати розвантажувальні — наприклад, яблучні або кефірні — дні. Щоправда, найбільш радикальні методи обмеження в харчуванні необхідно узгодити з призначеним лікарем, інакше замість користі вони можуть завдати здоров'ю шкоду.

Також читайте Хумус з авокадо: оригінальний рецепт

Навіть тим, хто не стурбований питаннями схуднення, не можна переїдати: на перетравлення їжі знадобиться багато енергії, а її в цей день і так буде небагато. Особливо не рекомендується тваринна їжа — вона може негативним чином позначитися на стані організму. Оптимальними страви в цей день стануть овочеві супи-пюре, салат з авокадо і цитрусові — передусім все грейпфрути.

Читайте також: Як зробити суп кориснішим: прості поради від дієтологині

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання