Місячна дієта на 4 червня: день, коли в харчуванні можна себе не обмежувати

Як скласти свій раціон на весь день відповідно до місячного календаря.
4 червня — 24-й місячний день, спадний Місяць у знаку Овна.
День не підходить для схуднення — не варто витрачати на непотрібні процедури дорогоцінний час і не менш дорогоцінні сили, які можуть знадобитися для роботи і, що важливо, особистого життя.
У харчуванні себе можна не обмежувати: під час фізичної та розумової роботи, яка в цей день виявиться посиленою, буде спалюватися велика кількість енергії — її треба поповнювати за допомогою продуктів. Щоправда, зосередитися краще на корисній їжі — пісному вареному м'ясі, овочах і фруктах, а ось від швидких вуглеводів — борошняних виробів, ковбаси, солодощів і газованої води — краще відмовитися.
Рідина в цей день буде застоюватися в організмі, тому необхідно звести до мінімуму вживання будь-яких напоїв і рідких супів.
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