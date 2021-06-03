Місячна дієта на 4 червня: день, коли в харчуванні можна себе не обмежувати

Як скласти свій раціон на весь день відповідно до місячного календаря.

4 червня — 24-й місячний день, спадний Місяць у знаку Овна.

День не підходить для схуднення — не варто витрачати на непотрібні процедури дорогоцінний час і не менш дорогоцінні сили, які можуть знадобитися для роботи і, що важливо, особистого життя.

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У харчуванні себе можна не обмежувати: під час фізичної та розумової роботи, яка в цей день виявиться посиленою, буде спалюватися велика кількість енергії — її треба поповнювати за допомогою продуктів. Щоправда, зосередитися краще на корисній їжі — пісному вареному м'ясі, овочах і фруктах, а ось від швидких вуглеводів — борошняних виробів, ковбаси, солодощів і газованої води — краще відмовитися.

Рідина в цей день буде застоюватися в організмі, тому необхідно звести до мінімуму вживання будь-яких напоїв і рідких супів.

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