Місячна дієта на 5 червня: день, коли потрібно відмовитися від грубої їжі

Як скласти свій раціон на весь день відповідно до місячного календаря.
5 червня — 25-й місячний день, спадна Місяць у знаку Овна.
День сприятливий для схуднення. Якщо проблема зайвої ваги для вас актуальна, можна починати спрямовані на цей результат програми і дієти.
Найкращий результат дасть піст і лікувальне голодування — відмова від їжі надасть цілющу дію на організм. Зрозуміло, робити це можна тільки після дозволу лікаря, який відповість на важливе питання: чи допоможе вам обрана система харчування або, навпаки, зашкодить.
Не рекомендується вживати грубу їжу з великою кількістю клітковини (цільнозерновий хліб, висівки, сочевицю і бобові) — вони можуть стати причиною подразнення шлунка і кишечника, які цього дня стануть особливо уразливими. А ось пісні страви, такі як цибульний суп або салат із яблук та огірків, принесуть користь.
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