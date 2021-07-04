Місячна дієта на 5 липня: день, коли від грубої їжі варто відмовитися

Місячна дієта на 5 липня: день, коли від грубої їжі варто відмовитися

Як скласти свій раціон на весь день відповідно до місячного календаря.

5 липня — 25-й місячний день, спадний Місяць у знаку Тельця.

День сприятливий для схуднення — спрямовані на цей результат програми і дієти дадуть хороший результат.

День також підходить для посту і лікувального голодування — відмова від їжі надасть цілющу дію на організм. Зрозуміло, робити це можна тільки після дозволу лікаря, який відповість на важливе запитання: чи допоможе вам обрана система харчування або, навпаки, зашкодить.

Не рекомендується вживати грубу їжу з великою кількістю клітковини (цільнозерновий хліб, висівки, сочевицю і бобові) — вони можуть стати причиною подразнення шлунка і кишечника — ці органи сьогодні стануть особливо уразливими. А ось пісні страви нічого, крім користі, не принесуть.

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